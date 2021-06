Juhannuksen aikoihin kukkii Heinävaarantien varsilla lupiini monin paikoin runsaana. Juhannuksen alla kylän Seurojentalon tuntumassa ryhdyttiin talkoilla taistoon lupiinikasvustoja vastaan. Muutaman sadan metrin matkalla on kolmivuotisen hankkeen nimissä tarkoitus tuhota lupiinit juurta myöten. Kainuun ely-keskus on antanut tukea hankkeelle, jonka tavoitteena on kolmessa tarkkaan määritellyssä kohteessa poistaa lupiinit maisemasta. Toinen Heinävaaran kohteista on Kastelammentien varrella ja kolmas Tuupovaarassa Luutalahdella.