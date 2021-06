Ilomantsin linja-autoaseman ympäristöstä on tullut valituksia yöllisestä melusta.

Ilomantsin keskustasta on tullut valituksia yöllisestä melusta. Meluhaitan aiheuttajana ovat olleet nuoret mopoilijat ja autoilijat, jotka ovat ajelleet linja-autoaseman aluetta ympäriinsä. Kunnanjohtaja Marjut Ahokas kertoo, että valituksia on tullut muutamia, ja kunta on huomioinut asian.