Helteiset päivät ovat olleet otollisia sinilevän kukinnalle ja ensimmäisen havainnot maakunnasta onkin nyt tehty. Järviwikin mukaan Ilomantsinjärvi on sinilevästä puhdas, mutta Herajärven Alaselällä, Karjalan Pyhäjärven Sorvanniemessä sekä Pyhäselän Koivuniemen uimarannalla sinilevää on havaittu. Lisäksi sinilevästä on tullut yksittäisiä kansalaishavaintoja Orivedeltä, Pieliseltä ja Pyhäjärveltä.