Vuoden 2021 MM-tattikisa siirtyy tulevaisuuteen. Kiihtelysvaarassa järjestetyssä kisassa on ollut mukana ulkomaalaisia kilpailijoita, joiden mukana olo on hyvin epätodennäköistä koronarajoitusten vuoksi, joten kisaa ei voitaisi järjestää maailmanmestaruuskisana. Lisäksi järjestäjä eli Tattikarnevaali-yhdistys on todennut, että resurssit eivät riitä tapahtuman turvalliseen toteutukseen.