Huomenna tiistaina koronarokotukset laajenevat 35-vuotiaisiin

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote laajentaa koronarokotusten ajanvarausta tänä vuonna 35 vuotta täyttäviin ja sitä vanhempiin henkilöihin. Uuden ikäryhmän ajanvaraus käynnistyy tiistaina 15.6. kello 8.

Loppuviikolle on varattavissa yhä noin 2 500 rokotusaikaa. Rokotusaikoja on vapaana useimmissa Siun soten rokotuspisteissä.

Koronarokotusajan voi varata verkkoajanvarauksen kautta. Linkki ja ohjeet ajanvaraukseen löytyvät osoitteesta www.siunsote.fi/koronarokotukset.

Viikon 25 koronarokotusajat tulevat varattaviksi lauantaina 19.6. kello 12 ja maanantaina 21.6. kello 8. Siun sote seuraa rokotteiden menekkiä ja laajentaa tarvittaessa rokotusryhmiä nopeallakin aikataululla.





Vuonna 1986 tai sitä ennen syntyneiden lisäksi rokotusvuorossa ovat edelleen myös yli 16-vuotiaat sairauden perustella riskiryhmään kuuluvat henkilöt. Siun sote on yhteydessä vielä rokottamattomiin riskiryhmään 1 ja 2 kuuluviin henkilöihin, jotka eivät ole tälle hetkellä ikänsä puolesta rokotusvuorossa. Siun sote lähettää kuluvan viikon aikana henkilöille tekstiviestin, jossa kerrotaan ohjeet, kuinka toimia rokoteajan varaamiseksi puhelimitse.

Riskiryhmään kuuluvat voivat varata koronarokotusajan myös puhelinajanvarauksen kautta numerosta 013 330 2131 maanantaisin kello 8 – 9.

