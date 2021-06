Koronarokotukset etenevät hyvin, mutta ajanvarauksessa on ollut väärinkäytöksiä

Siun soten koronarokotukset etenevät suunnitellusti ja rokotuksia laajennetaan uuteen ikäryhmään ensi viikolla, kun rokotusvuoroon tulevat tänä vuonna 40 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt. Sairauden perusteella riskiryhmään kuuluvat yli 16-vuotiaat ovat yhä myös rokotusvuorossa.

Koronarokotusten ajanvarausta joudutaan kuitenkin muuttamaan ajanvarauksessa ilmenneiden väärinkäytösten myötä. Siun sote on ohjeistanut ihmisiä varaamaan ajan vain, jos kuuluu juuri sillä hetkellä rokotusvuoroon. Tästä huolimatta väärin perustein varanneiden määrässä on tapahtunut kasvua. Ajanvarausten oikeellisuuden tarkistaminen ja väärin perustein varattujen aikojen peruminen on erittäin työlästä ja hidastaa rokotuksia, muistutetaan Siun sotesta.











Väärinkäytösten vuoksi koronarokotusten ajanvarausta muutetaan nyt niin, että aikaa ei ole mahdollista varata väärin perustein.

Siun sote on päättänyt jatkaa ajanvarausta verkkoajanvarauksen kautta iän perusteella rokotusvuorossa olevien henkilöiden kohdalla. Verkkoajanvarausjärjestelmässä vain rokotusvuorossa olevien ikäluokkien on mahdollista varata aika, eikä väärinkäytöksiä voi tapahtua.

Tänä vuonna 40 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt voivat varata koronarokotusajan verkkoajanvarauksen kautta lauantaista 12.6. kello 12 alkaen, jolloin varattavaksi tulee uusia aikoja maanantaille ja tiistaille.

Loppuviikon uudet ajat tulevat varattavaksi samalle ikäryhmälle maanantaina 14.6. kello 8. Linkki ja ohjeet ajanvaraukseen löytyvät osoitteesta www.siunsote.fi/koronarokotukset.

Mikäli ajan varaaminen verkkoajanvarauksen kautta ei ole mahdollista, voi ajan varata myös puhelimitse maanantaisin kello 8 – 9 numerosta 013 330 2131.









Sairauden perusteella riskiryhmään kuuluvien ajanvarausta muutetaan niin, että Siun sote on yhteydessä vielä rokottamattomiin riskiryhmään 1 ja 2 kuuluviin henkilöihin, jotka eivät ole tälle hetkellä ikänsä puolesta rokotusvuorossa. Siun sote lähettää henkilöille tekstiviestin, jossa kerrotaan ohjeet, kuinka toimia rokoteajan varaamiseksi puhelimitse. Tekstiviestit lähetetään viikon 24 aikana.

Tekstiviestin saaminen edellyttää, että henkilön yhteystiedot löytyvät Siun soten järjestelmästä ja että henkilö on antanut luvan tekstiviestin lähettämiseen. Omat yhteystiedot ja tekstiviestiluvan voi tarkistaa Medinet-palvelusta.

Riskiryhmään kuuluvat voivat varata koronarokotusajan myös puhelinajanvarauksen kautta numerosta 013 330 2131 maanantaisin kello 8 – 9.

Riskiryhmään kuuluvien koronarokotusten ajanvarauksen muutos on mahdollinen tässä vaiheessa, koska riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvien rokotuskattavuudet ovat Pohjois-Karjalassa jo hyvällä tasolla. Riskiryhmään 1 kuuluvista alle 70-vuotiaista pohjoiskarjalaisista 1. rokoteannoksen on tähän mennessä saanut jo reilut 85 prosenttia ja riskiryhmään 2 kuuluvista liki 80 prosenttia. Riskiryhmään kuuluvien määrä vähenee sitä mukaan, kun rokotukset etenevät ja rokotuksissa päästään siirtymään nuorempiin ikäluokkiin.







Koronarokotukseen kuuluu kaksi rokoteannosta. Siun sotesta korostetaan, että molempien annosten ottaminen on tärkeää, jotta rokotteen suojateho vahvistuu. Toinen annos myös varmistaa, että suoja kestää mahdollisimman pitkään. Aika tehosterokotteeseen annetaan ensimmäisen rokotuksen yhteydessä ja se annetaan samalle rokotuspisteelle kuin missä ensimmäinen rokote on annettu.

Rokotusaikaa ei voi siirtää kuin välttämättömän esteen vuoksi. Esimerkiksi kesälomamatka ei ole syy siirtää toisen rokotteen aikaa. Jos toisen rokotteen rokotusaika on välttämätöntä siirtää esimerkiksi terveydellisistä syistä, se käy soittamalla maanantaina kello 9 – 11 koronarokotusten ajanvaKoronarokotuksen 2. rokotteen aikaa ei voi varata verkkoajanvarauksen kautta.rausnumeroon 013 330 2131.















MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY