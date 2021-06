Uusi ikäryhmä koronarokotusvuoroon vasta maanantaina

Koronarokotteiden kysyntä on nyt suurta Siun soten alueella, eikä rokotteiden saatavuuden vuoksi uusia ikäryhmiä voida ottaa rokotevuoroon ennen ensi maanantaita. Lauantaina avautuvia aikoja voivat hakea siis nyt rokotevuorossa olevat 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä sairauden perusteella riskiryhmään kuuluvat yli 16-vuotiaat. Lauantaina varattaviksi tulevat maanantain ja tiistain ajat.



Maanantaina 7.6. ajanvaraus avautuu myös tänä vuonna 45 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille. Riskiryhmiin kuuluvat henkilöt voivat myös edelleen varata rokotusajan. Varattavissa on uusia aikoja keskiviikolle, torstaille ja perjantaille. Lisäksi varattavissa on mahdollisesti lauantaina varaamatta jääneet alkuviikon ajat.

– On hienoa huomata, että rokotusvuorossa olevat ottavat koronarokotteita innokkaasti. Siun sotessa rokotettujen ikäryhmien rokotuskattavuus on korkealla tasolla. Toivottavasti sama aktiivisuus jatkuu myös nuorempien ikäryhmien tullessa rokotusvuoroon, toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen sanoo.



Koronarokotusajan voi varata verkkoajanvarauksen kautta. Linkki ja ohjeet verkkoajanvaraukseen löytyvät osoitteesta http://www.siunsote.fi/koronarokotukset. Maanantaisin klo 8 – 9 koronarokotusten ajanvaraus on mahdollista myös puhelimitse numerosta 013 330 2131.

Koronarokotusten 2. rokoteannokset annetaan ilmoitetussa rokotuspisteessä ja -paikassa, vaikka kyseisessä rokotuspisteessä ei annettaisi 1. rokoteannoksia. Siun Sotesta korostetaan, että koronarokotteen toinen rokoteannos on tärkeää ottaa, jotta rokotteen suojateho vahvistuu. Toinen annos myös varmistaa, että suoja kestää mahdollisimman pitkään.

Aika 2. rokotukseen annetaan ensimmäisen rokotuksen yhteydessä 12 viikon päähän.

