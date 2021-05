Viisikymppiset koronarokotukselle

Koronarokotukset etenevät Siun sotessa suunnitelmien mukaisesti. Viikolla 22 rokotuksia laajennetaan 50 – 54-vuotiaisiin. Alkuviikon (ma-ti) rokotusajat tulivat varattaviksi eilen lauantaina ja loppuviikon (ke-pe) rokotusajat avautuvat varattaviksi maanantaina aamusta.

Rokotusaikoja voivat nyt varata vuonna 1971 tai sitä ennen syntyneet henkilöt sekä 1972 – 2005 syntyneet henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava tai erittäin voimakkaasti altistava sairaus, jonka johdosta he kuuluvat riskiryhmään 1 tai 2.





Koronarokotukseen voi varata ajan vain, jos kuuluu rokotusvuorossa olevaan ryhmään. Väärinperustein varatut rokotusajat hidastavat rokotusten etenemistä ja vaikeuttavat rokotusten järjestelyjä.

Koronarokotusajan voi varata verkkoajanvarauksen kautta. Maanantaisin klo 8–9 koronarokotusten ajanvaraus on mahdollista myös puhelimitse numerosta 013 330 2131.





Koronarokotukseen kuuluu kaksi rokoteannosta. Tehosterokote on tärkeää ottaa, jotta rokotteen suojateho vahvistuu. Toinen annos myös varmistaa, että suoja kestää mahdollisimman pitkään.

– Pohjois-Karjalassa on todettu myös huomattava määrä koronaviruksen variantteja, esimerkiksi huhtikuussa 30 prosentteja tartunnoista oli virusmuunnoksien aiheuttamia. Pohjois-Karjalassa on varmistunut sekä Etelä-Afrikan että Britannian virusmuunnoksia. Koronarokotteet tehoavat hyvin myös variantteihin, mutta suojateho esimerkiksi Etelä-Afrikan varianttia vastaan on hieman huonompi etenkin vain yhden rokoteannoksen saaneilla. Parhaan suojaan saamiseksi on tärkeä noudattaa rokotusohjelman ohjeita, sekä koronarokotteissa että muissa rokotteissa, infektioylilääkäri Jennifer Sieberns kertoo.





Aika toiseen koronarokotukseen annetaan ensimmäisen rokotuksen yhteydessä. Toinen rokoteannos annetaan 12 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta.

Pohjoiskarjalaisista yli 16-vuotiaista on tähän mennessä rokotettu 51 prosenttia. Rokotuskattavuudet eri ikä- ja riskiryhmissä ovat pysyneet korkealla. Yli 80-vuotiaissa rokotuskattavuus on noin 92 prosenttia ja 70–79-vuotiaissakin 90 prosenttia. Tällä hetkellä 60–69-vuotiaista 1. rokotuksen on saanut noin 81 prosenttia ja 55–59-vuotiaistakin jo noin 63 prosenttia on rokotettu.

Samaan aikaan ensimmäisten rokotusten kanssa Siun sote rokottaa tehosterokotteita. Tällä hetkellä tehosterokotteita annetaan viikoittain noin 3 500 kappaletta. Tämänhetkisen arvion mukaan heinäkuun loppuun mennessä kaikki halukkaat pohjoiskarjalaiset ovat saaneet 1. koronarokotteen.

