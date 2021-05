Suomessa, kuten muualla Pohjois-Euroopassa on arvioitu, että 75 prosenttia kukkivista kasveista on hyönteispölytteisiä. Pölytyksestä huolehtivat lähinnä mehiläiset ja kimalaiset. Pölyttäjien määrä kuitenkin vähenee kaikkialla. Toukokuun loppupuolella vietetyn mehiläisten päivän merkeissä onkin hyvä muistaa, miten me voimme auttaa mehiläisiä.