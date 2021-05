Opettajien palkanmaksussa oleva epätasa-arvo on nostettu esille julkisuudessa, ja vastaavanlainen tilanne on löytynyt Ilomantsistakin. OAJ:n Ilomantsin paikallisyhdistys on tuonut kuntapäättäjien käsiteltäväksi kunnassa avoinna olevassa päätoimisen tuntiopettajan tehtävän, jossa palkka on määritelty maksettavaksi vain koulun työpäivien ajalta.