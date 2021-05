Siun sote laajentaa koronarokotusten ajanvarausta uuteen ikäryhmään. Huomenna lauantaina tulevat puolenpäivän aikaan koronarokotusajat varattaviksi tänä vuonna 55 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille henkilöille. Seuraava ajanvarauspäivä on taas maanantaina.

Rokotusajat ovat varattavissa verkkoajanvarauksen kautta. Linkki ja ohjeet verkkoajanvaraukseen löytyvät osoitteesta www.siunsote.fi/koronarokotukset. Maanantaisin klo 8 rokotusaika on mahdollista varata myös puhelimitse. Puhelinajanvaraus suljetaan, kun jonossa ei ole enää soittajia tai vapaana on vain yksittäisiä rokotusaikoja.





Siun sote lähettää uudelle rokotusryhmälle (vuonna 1962 – 1966 syntyneille) tekstiviestillä muistutuksen rokotusvuorosta tänään perjantaina. Tekstiviestin saaminen edellyttää, että henkilö on antanut suostumuksen tekstiviestien lähettämiseen ja että henkilön yhteystiedot ovat ajan tasalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee, että jokainen ottaisi sekä ensimmäisen että toisen rokoteannoksen omassa kotikunnassaan. THL:n mukaan 1. ja 2. rokotuksen annosväliä on mahdollista pidentää yli 12 viikkoon, jotta rokotuksen ottaminen omassa kotikunnassa on helpommin toteutettavissa. Koronarokote on tärkeää ottaa omassa kotikunnassa, koska koronarokotteet jaetaan kuntiin ihmisten kotikunnan perusteella eikä sote-alueilla ole mahdollisuutta rokottaa monia ulkopaikkakuntalaisia.

