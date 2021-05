Vaalimainoksia revittiin jo

Vaalimainokset ilmestyivät Ilomantsin katukuvaan keskiviikkona, ja jo torstain ja perjantain välisenä yönä Keskustan molemmat julisteet oli revitty alas. Jäljistä päätellen kyseessä on tahallinen teko, sillä vaikka torstai-iltana myrskysi, on julisteissa selvät repimisjäljet.

– Aika monella nitojan niitillä ne olivat paikallaan, että ei niitä myrsky ole voinut irrottaa, arvioi jälkiä aamulla korjannut Riitta Kareinen.

Vaalimainoksiin kohdistuva ilkivalta on hänelle tuttua.

– Muutkin ovat kertoneet, että joka vaaleissa tällaista on tapahtunut.

Vaalimainosten repiminen on ilkivaltaa, josta voidaan kiinni jäänyttä esimerkiksi sakottaa.

Muiden mainostauluissa olleiden puolueiden vaalimainokset olivat säästyneet ilkivallalta, toisaalta niitä on vielä Ilomantsissa esillä vähän, perjantaiaamuna vain kolmella puolueella.