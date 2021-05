Hermannin Viinitilasta vuoden vastuullinen matkailutoimija

Pohjois-Karjalan Matkailu on valinnut Hermannin Viinitilan Ilomantsista vuoden 2021 vastuulliseksi matkailutoimijaksi. Perusteluissa yhdistys arvostaa erityisesti yrittäjien pitkäjänteistä toimintaa voimakkaasti säännellyllä alalla ja jatkuvaa uusiutumista ja uskoa tulevaan.

– Hermannin viinitila on yhtenä keskeisenä toimijana esimerkillään käynnistänyt suomalaisen alkoholikulttuurin murroksen. Puhtaat kotimaiset raaka-aineet, laadukkaat tuotteet, innovatiivinen tuotekehitys sekä vastuullinen alkoholikulttuuri ovat opettaneet meitä arvostamaan ja käyttämään Hermannin tuotteita nautiskeluun, todetaan perusteluissa.





Hermannin Viinitilalle on ominaista missio, jossa samanaikaisesti uskotaan vahvasti paikallisuuteen, muttei pelätä kilpailla kansainvälisillä markkinoilla menestyksekkäästi. Tuotteiden ja tuotannon ympärille rakentuneet viinimyymälä ja Viinitorni ovat kasvaneet merkittäviksi matkailukohteiksi. Perusteluissa arvostetaan erityisesti sitä, että Viinitorni on tehty palvelemaan myös paikallista väestöä.

Lisäksi valintaperusteluissa todetaan, että Hermannin Viinitila profiloi omalta osaltaan Pohjois-Karjalaa vieraanvaraisena ja mielenkiintoisena matkailualueena. Lisäksi yrityksen voimakas kansainvälistyminen avaa portteja myös kansainvälisen matkailun paikallisesta osaamisesta kumpuavalle kasvulle.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY