Ilomantsin kirkonkylän sankarihautausmaalla on kuvanveistäjä Ilmari Wirkkalan suunnittelema ja veistämä antiikinsotilasta esittävä muistomerkki. Se hankittiin Ilomantsin kunnan ja muutamien yksityisten lahjoittamin varoin ja paljastettiin hautausmaalle heinäkuussa 1922. Nyt, vuotta vaille sata vuotta myöhemmin mekin tiedämme, keitä hautausmaan 390 muistokiven alla lepää.

- Kävin ensin läpi kaikkien tänne ja Kivilahteen haudattujen, sitten myös Ilomantsissa syntyneiden ja muualle haudattujen sankarivainajien tiedot. Kirjassa on 556 kaatuneen, kadonneen tai menehtyneen ilomantsilaisen tiedot, kertoo Sodissa menehtyneet ilomantsilaiset -kirjan koonnut Ensio Kettunen.

Kirja lähtee liikkeelle vuoden talven 1918 sisällissodasta, jonka taustojakin Kettunen selvittää.

- Ilomantsissa ei sisällissodan aikaan taisteltu, mutta Ilomantsin valkoisiin kuuluvia kuljetettiin keväällä 1918 Karjalan kannakselle, Joensuuhun ja Varkauteen yhteensä 410 miestä.

Valkoisia kuoli, kaatui tai katosi 21 pääosin Karjalan kannaksella. Kaatuneiden hautapaikaksi perustettiin entisen ortodoksisen kirkon paikalle nykyinen sankarihautausmaa.

Punakaartilaisia Ilomantsissa oli kirjan mukaan keväällä 1918 240, joista vajaa sata osallistui taisteluihin, pääosin Karjalan kannaksella.

- Tammisaaren vankileirillä tiedetään kuolleen 17 ilomantsilaista, heidät on haudattu vankileirin läheisyydessä oleviin joukkohautoihin.

Kolme vuoden 1918 sodan punaisiin merkittyä sankarivainajaa on haudattu Ilomantsiin: Otto Kettunen, Ale Huovinen ja Ivan Karhapää, joka tunnetaan paremmin nimellä Pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes Sonkajanrantalainen. Hän oli muun muassa uskonnonopettaja, eikä todellisuudessa kuulunut punaisiin.

Tammisaaressa on punakaartilaisten muistomerkki. Kettunen teki vuonna 2018 aloitteen, että myös Ilomantsiin sellainen hankittaisiin. Aloitteen taakse hän sai 15 nimeä, ja viime vuonna seurakunnat ja sankarihautatoimikunta puolsivat hanketta. Muistomerkki on tarkoitus pysyttää sankarihautausmaalle tänä vuonna, paikkakin sille on jo katsottuna nykyisen muistomerkin vierestä.

Sisällissodan jälkeen kirjassa esitellään sankarihautausmaa ja käydään läpi rivi riviltä eri sodissa kaatuneiden tiedot. Kirjassa on omat kappaleet Kivilahden hautausmaan 27 sankarivainajasta sekä luettelot sodissa kadonneista. Muualle haudatuista ilomantsilaisista Kettunen on koonnut 97 sankarivainajan luettelon.

Kirjan sivuilla on sankarivainajien nimet, syntymä- ja kuolinpäivät, hauta- tai katoamispaikka sekä sotapäiväkirjoista poimittuja tietoja vainajien kaatumis- tai katoamispäivältä.

Kirjassa on myös 200 omaisilta saatua valokuvaa sankarivainajista sekä arkisto- ja uusia kuvia taistelupaikoilta tai sota-ajalta.

Kettunen on julkaissut tätä ennen kuusi sotahistoriaan liittyvää teosta.