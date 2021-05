Pohjois-Karjalassa suunnitellaan jo korona-exitiä

Koronavirusepidemia on Pohjois-Karjalassa pysynyt rauhallisena, uusia tartuntatapauksia on tullut viime viikon aikana ilmi kuusi, mikä on viisi vähemmän kuin edellisviikolla. Suurin osa tartunnoista on todettu Kiteellä. Kaikkien tartuntojen alkuperä pystyttiin selvittämään. Kuluvalla viikolla uusia tartuntoja on kirjautunut kolme ja karanteenissa oli torstaiaamuna yhteensä 42 henkilöä.

Siun soten koronatilannetta seuraava työryhmä on täsmentänyt alueellaan voimassa olevia kokoontumisia ja matkustamista koskevia suosituksia ja valmistelee myös tarkempaa alueellista exit-suunnitelmaa rajoitusten ja suositusten purkamiseksi. Sitä käsitellään tilannekuvatyöryhmässä ensi viikolla torstaina.

19. toukokuuta alkaen Siun soten alueella suositellaan kaikkien tilaisuuksien rajaamista 50 henkilöön. Tätä isompia tilaisuuksia voidaan järjestää edellyttäen hygieniaohjeistusten ja turvavälien noudattamista opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita noudattaen.

Matkustamaan kotimaassa leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueille sekä ulkomaille tulisi välttää.

Kasvomaskien käyttöä, etätyötä ja korkeakoulujen etäopetusta suositellaan edelleen, samoin sisätiloissa tapahtuvan aikuisten harrastustoiminnan välttämistä.

– Työikäisten rokotukset ovat juuri päässeet vauhtiin ja pian yhä useammalla meistä on rokotteen antama suoja koronavirustautia vastaan, perustelee työryhmän puheenjohtajana toimiva Sirpa Kaipiainen Siun sotesta.

Kaipiainen kannustaa järjestämään kevään valmistujaisjuhlat pienemmällä porukalla ja lähipiirin kesken.

– Pohjoiskarjalaiset ovat jaksaneet toimia todella vastuullisesti koko epidemia-ajan ja huolettomampi aika on lähellä, kannustaa Kaipiainen.





Koronarokotukset Pohjois-Karjalassa etenevät hyvää tahtia. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan ensimmäisen rokoteannoksen on saanut noin 37 % maakunnan väestöstä, kun valtakunnallinen rokotuskattavuus on noin 35 % koko väestöstä. Noin 61 000 pohjoiskarjalaista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen.

Riskiryhmien rokotuksista on siirrytty koko väestön rokottamiseen. Rokotukset etenevät porrastetusti vanhemmista nuorempiin ikäluokkiin.

