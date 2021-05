Uusia rokotusaikoja tulee varattavaksi lauantaina

Ensi viikon koronarokotusaikojen ajanvaraus käynnistyy Siun sotessa lauantaina 8.52021 puolenpäivän aikaan. Uusia aikoja tulee varattavaksi maanantaille ja tiistaille. Alkuviikon rokotusaikoja avautuu valtaosalla rokotuspisteitä. Aivan kaikilla terveysasemilla rokotuksia ei kuitenkaan järjestä alkuviikolla.

Loppuviikon ajat tulevat varattaviksi maanantaina 10.5.2021 heti aamusta. Tällöin uusia aikoja avautuu kaikille rokotuspisteille keskiviikolle ja perjantaille. Helatorstaille aikoja ei avata.

Ensi viikolle koronarokotusajan voivat varata vuonna 1956 tai sitä ennen syntyneet henkilöt ja vuonna 1957 – 2005 syntyneet henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava tai erittäin voimakkaasti altistava sairaus.

Aika koronarokotukseen varataan ensisijaisesti verkkoajanvarauksen kautta.

Alle 65-vuotiaiden riskiryhmään kuulumattomien koronarokotukset käynnistyvät ikäryhmittäin Siun sotessa tämänhetkisen arvion mukaan viikolla 20.





Koronarokotukset ovat edenneet Siun sotessa valtakunnan keskiarvoa hieman nopeampaa tahtia. Tällä hetkellä THL:n valtakunnallisen tilaston mukaan 1. rokotteen Pohjois-Karjalassa on saanut 34,7 prosenttia koko väestöstä. Koko maassa vastaava luku on 32,4 prosenttia. Ilomantsin prosenttiluku on selvästi korkeampi, 47 prosenttia.

Siun sotessa yli 70-vuotiaiden rokotuskattavuus on jo noin 90 prosenttia. Riskiryhmään 1 kuuluvista on rokotettu noin 80 prosenttia ja riskiryhmään 2 kuuluvista rokotuksen on tähän mennessä saanut noin puolet.

Tällä hetkellä varattavissa olevilla koronarokotusajoilla on käytössä mRNA-rokotteita (Biontech-Pfizer ja Moderna). Verkkoajanvarauksessa näkyy, minkä valmistajan rokotetta rokotuspisteessä annetaan.

Yli 65-vuotiaille, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen AstraZenecan rokotteella, annetaan myös toinen annos AstraZenecan rokotteella.

