Yksi valituksista epäilee malminetsintäyhtiön tarkoitusperiä

Maaliskuun lopulla Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) julkaisi päätöksen hyväksytystä varausilmoituksesta Joensuun, Kontiolahden ja Ilomantsin alueilla. Malminetsintäyhtiö Magnus Minerals Oy:lle varaus antaa etuoikeuden malminetsintälupaan 266 neliökilometrin alueella kahdeksi vuodeksi.



Päätöksen valitusaika umpeutui maanantaina 3. toukokuuta. Määräaikaan mennessä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tuli päätöksestä viisi valitusta.

Yksi valituksista lähti Kuusjärven rannalta, missä asukkaat keräsivät allekirjoituksia jo vuonna 2014 tehtyyn mielipidelausuntoon Magnus Mineralsin valtaushakemuksesta ja vuonna 2016 Endominesin varausilmoituksen valitukseen. Allekirjoittajina on joukko alueen asukkaita, maaomistajia ja mökkiläisiä sekä kaksi osakaskuntaa.





Valituksen koordinaattorina toiminut Leila Peiponen korostaa, että valituksessa ovat erityisen tärkeitä sen perustelut. Nyt apua saatiin Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Jari Natuselta, joka on myös Kansalaisten Kaivosvaltuuskunnan puheenjohtaja.

– Varauksen ongelma on, että se koskee valtavan suurta aluetta. Varausten on todettu luovan epävarmuutta maankäytön suunnittelussa, taustoittaa Jari Natunen valitusta.



Valituksessa vaaditaan varausilmoituksen hylkäämistä ja varauspäätöksen kumoamista. Osa valituksesta kohdistuu päätöksen tehneen viranomaisen toimintaan. Jos varausta ei kumota, pyydetään Tukesia korjaamaan varaus koskemaan vain yhtä kohtuullisen kokoista aluetta ja yhtä malmiesiintymää. Myös ilmoitusmenettelyyn vaaditaan korjauksia, muun muassa kartan mittakaavan ja selkeyden suhteen.



Valituksessa epäillään avoimesti varaajayhtiön tarkoitusperiä. Valituksessa arvioidaan, ettei varaajalla ole edellytyksiä varausalueen tutkimiseen huomioiden yrityksen koko, alueen laajuus ja sen lukuisat esiintymät. Kaivosviranomaisen on kaivoslain mukaan hylättävä varaus, jos on painavia perusteita epäillä, että varausalueen laajuuden johdosta tai muista syistä varaajalla ei ole edellytyksiä tai tarkoitusta hakea malminetsintälupaa.

