Opiston kevätnäyttely on nyt akkunanäyttelynä pitkin Pogostaa

Ilomantsin kansalaisopiston kevätnäyttely Potroit on tällä kertaa sananmukaisesti levinnyt pitkin Pogostaa, sillä näyttely on nyt ripoteltu useampaan kohteeseen kirkonkylän akkunoihin.

– Kädentaitojen piirit ovat pyörineet kaikesta huolimatta ja syksykin oli vielä ihan normaalia opistotoimintaa, ja siksi halusimme tuoda Potroitin jollakin tavalla esille, kertoo rehtori Saara Immonen.

Idean äiti on opiston sihteeri Noora Alanko.

– Kohteita löytyi mukavasti tästä kirkonkylältä kävelymatkan säteellä ihan keskustasta ja Kauppatieltä.

Esillä on monipuolisesti kädentaitojen ryhmien töitä. Näyttely on esillä toukokuun loppupuolelle saakka.





Samaan aikaan kun opisto lopettelee kevätkauttaan, valmistaudutaan opistolla täyttä höyryä tulevaan syksyyn.

– Nyt odotellaan opiskelijoiden toiveita, ja niitä onkin jo tullut mukavasti. Niitä voi vielä lähettää netin kautta tai sähköpostilla, Immonen muistuttaa.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY