Koitereella alkaa laaja tutkimushanke

Koitereella on käynnistymässä kansainvälisenä yhteistyönä toteutettava kaksivuotinen ennallistamis- ja tutkimushanke. Tänä ja ensi vuonna toteutettava hanke paneutuu muun muassa järven ja sen valuma-alueen tilaan, ennallistaa soita, arvioi ilmastonmuutoksen vaikutuksia, toteuttaa kalataloudellisia ennallistuksia ja valottaa järven kulttuuriperintöä.

Yhtenä tavoitteena on arvioida myös elohopean ja metyylielohopean roolia järven kalaston tilaan. Lisäksi hanke pyrkii elvyttämään arvokalojen elinympäristöjä ja käynnistää kolme kalatalouskunnostusta.

– Hankkeen toimien keskiössä ovat vesiensuojelun konkreettinen edistäminen sekä ilmasto- ja ympäristömuutosten seuranta ja ratkaisumallit Koitereella, kiteyttää dosentti Tero Mustonen osuuskunta Lumimuutoksesta, joka koordinoi hanketta.





Hankkeen pääasiallinen rahoitus tulee Euroopan investointipankin käynnistämästä Landscape Rewilding-ohjelmasta, jota voittoa tavoittelematon Lumimuutos koordinoi Suomessa. Hanke pyrkii yhteistyöhön Koitereen kannalta keskeisimpien toimijoiden kanssa. Näitä ovat muun muassa Metsähallitus sekä luontopalvelujen että Metsätalous Oy:n osalta, ja Tornator Oy. Tieteellistä yhteistyötä tehdään Itä-Suomen ja hollantilaisen Wageningenin yliopistojen kanssa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 288 134 euroa, josta noin 70 prosenttia saadaan Landscape Rewilding -ennallistamisohjelmasta.

