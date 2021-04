Ensimmäinen perinnehuone vihittiin

Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet olivat tänä vuonna hyvin pienimuotoisia.

Ilomantsissa veteraanien kunnioittamiseksi ja heidän arvostamisekseen on perustettu perinnehuone, joka on ensimmäinen laatuaan. Kotimäen Pitotuvan tiloihin sijoitettu perinnehuone vihittiin käyttöön kansallisena veteraanipäivänä.



Sotaveteraanipiirin ja Pohjois-Karjalan perinneyhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Huusko toi tervehdyksensä tilaisuuteen.

- Ilomantsi on mielestäni kirkas, jopa kirkkain, jalokivi veteraanityössä ja sen arvostuksessa. Niin yksityiset toimijat kuin kuntakin ovat esimerkillisesti hoitaneet tehtävänsä niin veteraanien kuin heidän työnsä arvostuksen näkökulmasta, Huusko puhui.

Hän totesi, että siihen liittyen myös viime syksynä perustetun maakunnallisen perinneyhdistyksen perustamispäivä on tarkoituksellisesti Ilomantsin torjuntataistelujen muistopäivä 13. elokuuta.





Maakuntaneuvos Markku Lappalainen kertoi, että paikallinen perinnetoimikunta on tehnyt yhteistyökumppaneidensa kanssa perinnehuoneen.

- Sen tarkoituksena on esitellä sotiemme veteraanien tekemää auttamis- ja etujen ajamistyötä. Huone sisältää sekä kirjallisuutta että esineistöä paikallisten Sotainvalidien, Rintamaveteraanien ja Sotainvalidien osalta.

Perinnehuoneessa kunnioitetaan myös kaatuneiden muistoa ja veteraanien urheilusaavutuksia.



Paikalla ollut sotaveteraani Reino Kurvinen ja veteraanin leski Elli-Maija Ikonen totesivat, että huone on juuri oikeassa paikassa.

- Hieno yhdistelmä, voi ruokailemassa käydessä tutustua perinnehuoneeseen vaikka vieraidenkin kanssa.

Tilaisuudessa ollut 102-vuotias veteraani Pentti Kinnunen sanoi, että häneltä ei ole jäänyt väliin yksikään veteraanipäivän juhla.

