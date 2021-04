Manta ja Manu pesällä

Viime kesänä hyvän suosion saavuttanut sääksikamera on taas avannut ikkunan sääksiparin kesäpuuhiin Ilomansissa. Vanhalla luonnonpesällä oleva kamera avattiin viime viikolla, ja kuviin ilmestyi nopeasti reviirin hallitseva pari, Manta ja Manu. Pari sai viime kesänä kolme poikasta, joista kaksi varttui aikuisiksi, kolmas menehtyi tuntemattomasta syystä.

Tänä keväänä Manta ja Manu ovat ahkeroineet kokoamalla talven aikana painuneen pesän täyteen uusia risuja.





Sääksilähetys löytyy Youtube-kanavalta esimerkiksi haulla Ilomantsin sääkset. Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen ja Ilomantsin Matkailuyhdistyksen toteuttaman kamerahankkeen mahdollistavat Vapo ja Tornator, jotka toimivat kustannuksista vastaavina sponsoreina. Tekniikasta vastaa Pogostan Tietoverkkopalvelut.

Kameralle on myönnetty luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa. Sillä on myös maanomistajan, Tornatorin, lupa.

Sääksillä on myös oma Facebook sivunsa @Ilomantsin Sääkset ja Instgram tili @ilomantsinsaakset





