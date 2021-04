Seurakuntalaisilta toivotaan ideoita Kiihtelysvaaran kirkon suunnittelun tueksi

Kiihtelysvaaran kirkon rakennustoimikunta kerää ideoita seurakuntalaisilta uuden kirkon suunnittelun tueksi. Rakennustoimikunta toimittaa toteuttamiskelpoiset ideat arkkitehdille, joka aloittaa uuden kirkon suunnittelutyön kevään aikana.

Kiihtelysvaaran uuteen kirkkoon tulevat kaikki seurakunnan toiminnot saman katon alle. Kirkosta tulee monitoimikirkko, jossa voidaan järjestää jumalanpalvelusten lisäksi muun muassa erilaisia ryhmäkokoontumisia. Samoihin tiloihin suunnitellaan myös seurakunnan toimisto ja työntekijöiden tilat.

Suunnittelun tueksi toivotaan seurakuntalaisten ideoita siitä, mitä kaikkea monitoimikirkon pitäisi mahdollistaa ja millaiset sisätilat palvelisivat seurakuntalaisia parhaiten.

– Meille on tärkeää kuulla, millaisia toiveita seurakuntalaisilla on, sillä kyseessä on heidän kirkkonsa, toteaa Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra ja rakennustoimikunnan jäsen Anne Angervo.

Ideat ja ehdotukset voi toimittaa omalla nimellä varustettuna Kiihtelysvaaran seurakuntatalon pihalla sijaitsevaan postilaatikkoon tai Joensuun seurakuntien verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Ideoita kerätään toukokuun puoliväliin saakka

– Kutsumme kaikki mukaan ideoimaan asuinpaikasta riippumatta, Angervo sanoo.







