Toivonlahden remontin 1-vaihe pian valmis

Vuoden alkupuolella Ilomantsissa Toivonlahdessa käynnistynyt 1-vaiheen remontti alkaa olla loppusuoralla. Tiloihin valmistuu tällä erää kolme asumispalveluyksikön asuntoa, varastotiloja, tarjoilukeittiö sekä pesutilat. Kolmannen kerroksen pesutilojen yhteyteen tulee myös infrapunasauna.

Asuinhuoneet tehdään aulatilasta, entisestä kokoustilasta ja toimistotiloista.



Kiinteistön omistaa Pohjois-Karjalan kuntoutussäätiö, jonka asiamiehenä toimii maakuntaneuvos Markku Lappalainen.

– Parhaillaan on menossa 2-vaiheen tarjouskilpailu, joka päättyy tällä viikolla. Jos asiat menevät suunnitellusti, 2-vaihe päästään aloittamaan touko-kesäkuun vaihteessa. Siinä remontoidaan tilat kuntoon soteaseman tilojen siirtymiselle Toivonlahteen, Lappalainen totesi.





Ilomantsin Sote-aseman 1-vaiheen rakentamisesta vastaa Rakennusliike Karjalan Rakentajat. Yrittäjä Veli Jeskanen kertoi, että remontin on määrä valmistua tämän kuun loppuun mennessä.

– Vaikka joitakin viivästyksiä on muun muassa tavaratoimituksissa tullut, saadaan remontti valmiiksi sovitusti. Esimerkiksi palo-ovien toimitus viivästyi koronan vuoksi ensin kaksi viikkoa ja sitten vielä lisää.

Jeskanen totesi, että kun remonttia tehdään niin, että talon toiminnot jatkuvat normaalisti, vaatii se enemmän suunnittelua ja suojausta.

– Remonttikohteen työmaa-alue on eristetty muovituksilla, joissa on vetoketjuovet. Pölynhallinta tehdään alipaineistamalla tilat laitteilla jossa on hepasuodatitimet.



Jonkin verran töiden tauotusta on tehty, lähinnä betonin piikkauksissa soveltaen ne asukkaiden päivärytmien mukaan. Melua aiheuttavia töitä on ollut muun muassa lattioiden purkutöissä sekä viemäröintien viennissä kerroksesta toiseen betonilattioiden läpi.



Asuinhuoneiden oviaukkoja on suurennettu ja huoneisiin on rakennettu suihku/wc-tila.

– Ikkunoita ei tarvinnut uusia. Kattoa on laskettu alemmaksi ja siihen välitilaan on laitettu tekniikkaa. Esimerkiksi ilmastointikanavia, sähköjohtoja, viemäröintejä, sprinklausputkistoja ja hälytysjärjestelmiä, luettelee kirvesmies Juha Piitulainen.

Kirvesmiehiä kohteessa työskentelee viisi. Myös sähkö- ja putkityöt tekevät paikalliset yrittäjät.

– Surakan Unton sähkömiehet ja Putkiasennus Rädyn työmiehet ovat olleet kohteessa.

Tilaratkaisut ja suunnitelmat on tehnyt Arkkitehtitoimisto Lappalainen & Korjonen Oy.

