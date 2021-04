ITE-taiteilijoiden näyttelyssä monipuolinen kattaus ensi kesänä Ilomantsissa

Ensi kesänä Ilomantsissa on luvassa monipuolinen kattaus suomalaiseen ITE-taiteeseen. Ihmeiden ILO!TALO -näyttely tuo Kansallistalolle 15 ITE-taiteilijan kierrätykseen perustuvaa kollaasitaidetta, valokuvia sekä vuoden 2021 ITE-taiteilijan. Lisäksi mukana on joukko moottorisahaveistäjiä, jotka pitävät huolen myös ripauksesta riettautta. Pohjois-Karjalasta näyttelyssä mukana on kaksi veistäjää, Timo Kareinen Ilomantsista ja Taisto Pehkonen Lieksasta.

Heinäkuusta elokuun puoliväliin eli Karhufestivaaliviikonloppuun esillä olevan näyttelyn kuraattorina on toiminut ITE-taiteilija Paula Huhtanen.

– Ilotalo on moniulotteinen ja voidaan sanana mieltää hyvinkin eri tavoin. Ilomantsin näyttelyssä se tarkoittaa ennen kaikkea yhteisöllistä hyvää ja tekemisen iloa sekä aitoa ja vilpitöntä itse tehdyn elämän onnea, Huhtanen luonnehtii.

Maaseudun Sivistysliiton kehittämispäällikkö Timo Reko iloitsee siitä, että Ilomantsiin saadaan jälleen ITE-taiteen toinenkin tapahtuma elokuisen Karhufestivaalin lisäksi. Viime kesänä sellainen oli vuoden 2020 ITE-taiteilijan Paula Huhtasen Ilo ylimmillään -näyttely.

Näyttelyn järjestää MSL:n Vaara-Karjalan Kulttuuriyhdistys.