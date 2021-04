Koronatilanteessa on palattu perustasolle

Koronavirustilanne Pohjois-Karjalassa on rauhoittunut ja tartuntamäärät ovat selvästi vähentyneet. Alueellinen koronavirusepidemian tilannekuvatyöryhmä totesi 15. huhtikuuta pitämässä kokouksessaan, että maakunnassa on palattu epidemian perustasolle.

– Pääsiäinen ei onneksi ole näkynyt tartunnoissa ja tilanne on menossa parempaan suuntaan myös valtakunnallisesti. Varovaisen luottavaisia olemme siihen, että suotuisa kehitys myös jatkuu, toteaa tilannekuvatyöryhmän puheenjohtajana toimiva Sirpa Kaipiainen Siun sotesta.



Kaipiainen toteaa, että pohjoiskarjalaiset ovat toimineet koko ajan hyvin vastuullisesti.

– Luotan siihen, että meillä vielä kestävyyttä riittää. Pidetään edelleen mielessä maskien käyttö, turvavälit, käsihygienia ja lähikontaktien välttäminen, Kaipiainen muistuttaa.

Alueelliset suositukset ja rajoitukset pidetään toistaiseksi ennallaan. Tilannekuvatyöryhmä seuraa tässä valtioneuvoston sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksia siitä, että rajoitustoimenpiteiden purkamisessa tulee olla malttia.

– Meillä suositukset ja rajoitukset ovat toimineet hyvin ja epidemiatilanne on niiden avulla saatu pidettyä hallinnassa. Haluamme varmasti kaikki, että pääsisimme kesää kohti ilman takapakkeja, kertoo Kaipiainen.





Tilannekuvatyöryhmä otti Aluehallintoviraston pyynnöstä kantaa myös yleisötilaisuuksien rajoitusten jatkamiseen 22. toukokuuta saakka. Työryhmä suosittelee, että yleisötilaisuuksien rajoittamista 20 henkeen jatkettaisiin edelleen. Päätöksen yleisötilaisuuksia koskevista rajoituksista tekee Aluehallintovirasto.



Viikolla 14 Siun soten toiminta-alueella uusia koronavirustartuntoja todettiin 15, kun edellisviikolla tapauksia kirjautui 27. Joukkoaltistumisia ei todettu ja tartuntojen alkuperä pystyttiin selvittämään kaikissa tapauksista. Tartunnat keskittyivät Joensuuhun ja Kiteelle.



Kuluvalla viikolla uusia tartuntoja on tähän mennessä kirjautunut viisi. Kuluvan viikon tartuntoihin ei liity laajempia altistumisia. Karanteenissa oli torstaiaamuna (15.4.) 38 henkilöä.

