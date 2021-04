Ilkivaltaa kirkon läheisyydessä

Ilomantsissa Pyhän Elian kirkon vieressä olevan seurakuntakeskus Elian pihamaalla on auto tai autot ajaneet sopimattomasti. Pihassa olevan ulkorakennuksen seinälle on lentänyt rapaa, jota ei normaalista ajosta tule.

Seinän nähtyään isä Ioannis Lampropoulos on pahoilla mielin.

– Tämä on todella ikävää, että tämmöistä tehdään. Ei rapa tuolla tavalla lennä, jos siinä olisi ajettu normaalisti, hän pohtii.



Tapahtuman tarkka ajankohta ei ole tiedossa, mutta jäljet havaittiin pääsiäisen jälkeen arkipäivien koittaessa.

– Nyt kun seinä kuivaa se pitää harjata ja sitten vielä pestä kunnolla. Siinä on aikalailla ylimääräistä työtä.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY



Talviaikaan tie aurataan seurakuntakeskuksen ympäri, koska pelastustien on oltava avoinna.

Vaihtoehto ei ole sekään, että rapa olisi lentänyt seinälle lumien auraamisesta.