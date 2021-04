Hyvä joukko sahataitureita elokuussa Ilomantsiin

Ilomantsin ensi elokuun Karhufestivaalin veistokilpailuihin on ilmoittautunut määräaikaan mennessä kaikkiaan 30 veistäjää. Elokuun puolivälissä Ilomantsiin kokoontuva joukko on sekoitus moottorisahaveiston konkareita ja kisojen ensikertalaisia. Osallistujia on ympäri Suomen, ja ulkomailta on tulossa kaksi veistäjää. Naisia kisaajista on kolme.

Karhufestivaalin tuottaja Maarit Hämäläinen-Koljonen kertoo järjestäjien etenevän toiveikkaasti kohti elokuuta.

– Veistokisaan ilmoittautuneita on hyvä määrä, ja mukana on ilahduttavasti sekä aiemmista festivaalivuosista tuttuja että uusia nimiä.





Ilomantsin Karhufestivaali pärähtää käyntiin torstaina 12.8. Mestarit Mantsissa -kutsuveistolla, jonka teemana on Pohjois-Karjala 300 vuotta. Moottorisahaveiston kisoja on entiseen tapaan kaksi: karhunveiston mestaruuskilpailu on perjantaista lauantaihin ja räväkkä pikaveistokilpailu sunnuntaina 15.8.

Karhufestivaalin järjestävät Maaseudun Sivistysliiton Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys ja Maaseudun Sivistysliitto. Yhteistyökumppaneina ovat Ilomantsin kunta, Stora Enso sekä joukko paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä ja yhteisöjä.

