Maakunta pysyy koronan kiihtymisvaiheessa

Pohjois-Karjalan koronavirusepidemia pysyy kiihtymisvaiheessa ja koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tarkoitetut suositukset ja rajoitukset pidetään ennallaan. Alueellinen tilannekuvatyöryhmä kokoontui tänään torstaina arvioimaan epidemian tilannetta sekä toimenpiteiden riittävyyttä.

– Pääsiäisen vaikutuksia epidemiatilanteeseen ei voi vielä arvioida, vaan mahdollisten lomiin liittyvien tartuntojen arvioidaan näkyvän epidemiatilanteessa aikaisintaan viikonloppuna, toteaa työryhmän puheenjohtajana toimiva Sirpa Kaipiainen Siun sotesta.



THL:n koronakartalla maakunnan ilmaantuvuusluku oli torstaina 28,1, eli se on hivenen laskenut keskiviikosta. Tautitapauksia oli Joensuussa 409. Ilomantsin lukema on ollut jo pitkään 32.

Viikolla 13 Siun soten toiminta-alueella uusia koronavirustartuntoja todettiin 27, kuten edellisviikollakin. Tartunnat keskittyivät edelleen Joensuuhun, mutta yksittäisiä tartuntoja todettiin myös Polvijärvellä, Liperissä, Lieksassa ja Kontiolahdella. Noin puolet tartunnoista todettiin jo karanteenissa olleilla henkilöillä.





Valtimolla ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Kotorannassa ei ole todettu uusia tartuntoja 25.3. ja 27.3. varmistuneiden tapausten jälkeen. Yksikössä on testattu myös oireettomat työntekijät ja asukkaat. Siun sote muistuttaa, että ikäihmisten ja ikäihmisten luona vierailevien on edelleen noudatettava turvallisuusohjeita, sillä vaikka alueen ikäihmiset ovat jo varsin kattavasti saaneet ensimmäisen rokoteannokset, on koronavirustauti edelleen suuri riski ikäihmisille.

Otettujen koronavirustestien määrä on ollut kasvussa, viikolla 13 testejä otettiin 2 760 kappaletta. Testaustoiminta Niiralan raja-asemalla jatkuu ja toimii hyvin.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY