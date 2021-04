Äidinkielen koe käynnisti kevään kirjoitukset

Kevään ylioppilaskirjoitukset käynnistyivät tiistaina äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Ilomantsin lukiossa kirjoituksiin osallistuu kymmenen kokelasta.



Koronapandemia on tuonut joitakin muutoksia myös pienen lukion ylioppilaskokeiden järjestelyihin.

– Useamman vuoden ajan on kirjoitukset tehty atk-luokassa, mutta nyt otettiin taas käyttöön koulun sali, jossa turvavälit toteutuvat hyvin, kertoo lukion rehtori Päivi Nenonen.

Koulun sali on tilava ja siellä on tehokas ilmastointi.





Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) on lisännyt kevääksi kolme koepäivää.

– Reaaliaineille on kaksi lisäpäivää ja matematiikalle yksi päivä. Eli pitkän matematiikan ja lyhyen matematiikan koepäivät ovat nyt eri päivinä. Tämä lisää opettajille kirjoitusvalvontavuoroja.



Ilomantsin lukion abiturientti Anni Haaranen myöntää, että korona tuo omat paineet kirjoituksiin.

– Kun tuo koronatilanne paheni nyt kirjoitusten alla, niin pelotti, että jos altistuu. Koko lukuloman aikana kävin vain lenkillä ja jos oli pakko niin kaupassa. On ollut ahdistunut olo, hän kertoo ensimmäisen koepäivän jälkeen.

Hän arvelee, että sama ahdistus on kaikilla muillakin abeilla.

– Jos ei pysty osallistumaan kirjoituksiin altistumisen takia valmistuminen siirtyy syksyyn.



Äidinkielen lukutaidon kokeeseen hän käytti lähes koko kuuden tunnin sallitun ajan.

– Taisin tulla varttia vaille pois. Vähän on epävarma fiilis, miten koe meni. Kysymykset olivat kyllä selvät, ja sain niihin vastattua.