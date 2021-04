Korona-altistumismahdollisuus Ilomantsissa

Pohjois-Karjalan koronailmaantuvuusluku oli tänään tiistaina enää 7,6 eikä uusia koronatapauksia ole THL:n koronakartalle maakunnassa pariin päivään ilmaantunut, mutta viime perjantaille on Ilomantsiin kirjattu Siun soten sivulle altistumismahdollisuus. Perjantaina 12.3. on kello 13 – 15 voinut altistua koronalle Puoti & Sumppilassa.

Tähän mennessä Siun soten alueella on annettu yhteensä 24 179 rokotetta, joista 1. rokoteannoksia on 20 806 on ja 2. rokoteannoksia 3 373.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY