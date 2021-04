Syyhyepidemia Ilomantsin terveyskeskussairaalassa ja ikäihmisten yksiköissä

Ilomantsissa on todettu useita syyhytapauksia terveyskeskussairaalassa, Koivikkolan ja Toivonlahden asumisyksiköissä sekä Attendon Ilon asumisyksikössä. Syyhytartunnalle on voinut altistua yksiköissä ajalla 2.10.2020 – 12.3.2021. Lisäksi altistumisia on voinut tapahtua keskussairaalan osasto 23L:llä.

Siun sote on yhteydessä kaikkiin altistuneisiin tai heidän omaisiinsa ja antaa tarvittavat ohjeet. Mahdollisten syyhyoireiden ilmaantuessa tulee ottaa yhteys omalle terveysasemalle.



Syyhy on voimakkaasti kutiava ihottuma, jonka aiheuttaa noin 0,5 mm pituinen syyhypunkki. Syyhyn tarttumiseen vaaditaan toistuva tai läheinen ihokosketus. Syyhy ei yleensä tartu pelkästään kättelemällä. Syyhypunkki voi elää 1–3 vuorokauden ajan ihon ulkopuolella, joten tartunnan voi saada myös samoista vuodevaatteista tai vaatteista.

Syyhyn oireina on ihon kutina, joka alkaa yleensä noin kuukauden (3 – 6 viikon) kuluttua tartunnasta. Kutina on yleensä voimakkainta iltaisin ja öisin. Iholla voi esiintyä ympäri kehoa syyhypunkin käytäviä, näppylöitä, vesirakkuloita ja raapimisjälkiä yleisimmin sormien välissä, ranteissa, vatsan alaosassa, pakaraseudussa, ulkoisissa sukuelimissä ja lapsilla usein myös jalkapohjissa. Karstasyyhy aiheuttaa iholle paksua hilsekarstaa.