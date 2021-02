Abit saivat viettää muistorikasta päiväänsä

Ilomantsin lukion kymmenen abia sai pitää penkkaripäivän aikataulussa. Pienen lukion suuressa juhlasalissa turvavälit toteutuivat hyvin, kun abit esittivät ohjelmansa opettajilleen sekä lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille. Ulkopuolisia ei mukana ollut.

– Abit eivät kohtaa alakoulun oppilaita, vaan jakoivat heille karkit luokittain pussissa, kertoi lukion rehtori Päivi Nenonen.



Aban asuun sonnustautunut Saara Kareinen ja vankikarkuriksi pukeutunut Janina Mononen totesivat, että penkkaripäivä tuli lyhyellä varoitusajalla koronan vuoksi.

– Pukuakaan en ehtinyt hankkia. Tämä on veljen vanha, ja menetteleehän tämä, sanoi Janina Mononen.

– Tilasin itselleni pirun asun, mutta se ehtinyt tulla. Sain tämän asun lainaan tädiltäni, hän on käyttänyt sitä penkkareissan, jatkoi Saara Kareinen.

Tuupovaaralaiset Kareinen ja Mononen pohtivat, että lukuloman alettua pitää saada hyvä opiskelurytmi tulevia kirjoituksia varten.





Ohjelmanumerossaan abit näyttivät videon, johon oli kuvattu etäkoulun toimivuutta ja päivän aikataulua. Tiedossa oli, miten päivän ohjelma ja aikataulu lounaineen pitäisi tapahtua, mutta toteutus oli ihan muuta.

Opiskelukaverit alemmilta vuosikursseilta ja opettajat pääsivät ohjelmanumeroon mukaan, kun abit järjestivät tietovisan.



Vastausvuoro piti pyytää sovitulla äänimerkillä. Vastaajien piti olla hyvin perillä abien toiminnoista. Eräskin kysymys kuului, miten monella abilla on ajokortti? Oikeaa vastausta ei kumpikaan opettajien joukkue tiennyt. Sen sijaan he tiesivät, ketkä abeista asuu omassa asunnossa.

Opiskelijoiden olisi pitänyt tietää esimerkiksi se, että missä aineessa abien keskuudessa kävi opiskelijakato? Heidän piti myös osata piirtää toisen asteen yhtälön ratkaisukaava.



Opettajilleen abit olivat tehneet lahjaksi aikaan sopivat kasvomaskit teksteillä. Ruotsin opettajalle ojennetussa maskissa luki: Jag vet inte.

Vaikka epävarmuus penkkaripäivän pitämisesti leijui ilmassa lähes viime metreille asti, viettivät myös Julia Luukkanen ja Mette Kainulainen päivää hyvällä mielellä.