Ilomantsi avaa harrastuksia

Pohjois-Karjala on edelleen koronapandemian kiihtymisvaiheessa, mutta tilanne on rauhoittumassa ja maakunnan koronailmaantuvuusluku on nyt koko maan alhaisin, 15,3. Ilomantsiinkaan ei ole kirjattu uusia koronatapauksia viime viikon jälkeen.

Tilanteen helpottuessa myös Ilomantsin kunta purkaa huomisesta keskiviikosta lähtien muutamia rajoituksia: esimerkiksi uimahalli avataan taas ja kirjasto palaa normaaliin palveluun.

Uimahallin ohella otetaan huomisesta lähtien käyttöön liikuntahalli, koulujen liikuntasalit ja nuorisotila. Lasten ja nuorten harrastustoiminta käynnistyy, mutta kansalaisopisto vain rajoitetusti. Kurssien toiminnasta ilmoitetaan opiskelijoille, liikuntaryhmien toiminta peruttiin koko kevään osalta jo viime viikolla.

Kuntapalvelut järjestetään normaalisti, mutta annetut hygieniaohjeet vakavasti ottaen ja niitä noudattaen.

Ilomantsissa noudatetaan edelleen THL:n ja Siun soten suosituksia ja rajoituksia. Kasvomaskisuositus jatkuu työpaikoilla, julkisissa sisätiloissa ja muissa tilaisuuksissa. Sisätiloissa järjestettävää aikuisten ryhmäliikuntaa ja ryhmissä tapahtuva harrastustoimintaa suositellaan välttämään.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Yksityistilaisuudet tulisi rajata 20 henkilöön edellyttäen turvavälien ja hygieniaohjeistuksien täyttymistä.