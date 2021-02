Larinniemen kelolle kunnon kehykset

Koitereen pohjoisosassa sijaitsevassa Larinsaaren niemessä, kuuluisaan Lutin tasavaltaan kuuluvassa rantakaistaleessa on maamerkkinä ja vesillä kulkijoidenkin oppaana seisonut kolme jyhkeää mäntyä. Niiden arvellaan olevan jopa 250 vuoden ikäisiä.



Lutinjoen suistossa asuneen Anna Stina Härkösen (Lutin Tiina) on kerrottu sanoneen, että silloin kun männyistä aika jättää, on maailmanloppukin lähellä.

– Yksi männyistä on lahonnut ja kaatunut jo noin 20 vuotta sitten, Ilomantsin Pötsönvaarassa asusteleva monitoimiyrittäjä Kari Lyytikäinen muistelee.



Myös jäljellä olevat kaksi Lutin mäntyä ovat kelottuneet, ja lähempänä vedenrajaa on alkanut kallistella.

– Syksyllä Vattenfall Oy:stä soitettiin, ja pyydettiin suunnittelemaan sekä tekemään kaatumisvaarassa olevalle männylle suojakehikko, Lyytikäinen kertoo.

Kelon ympärillä on nyt 3 x 5 met

rin kokoinen hirsiarkku, jonka korkeus on noin 70 senttimetriä. Helmikuun ensimmäisellä viikolla Lyytikäinen on täyttänyt hirsiarkkua Ertonniemeen ajetusta kivikuormasta. Kaverina hänellä on ollut kontiolahtelainen Koitereen ystävä Vesa Turunen.

