Ilomantsin koronalukema nyt 30

Pohjois-Karjalan koronavirusepidemian tilanne on viime viikon aikana rauhoittunut, mutta alueen suositukset ja rajoitukset pidetään toistaiseksi ennallaan. Ilomantsissa tapausmäärä on nousut tällä viikolla noin yhden tapauksen verran joka toinen päivä: torstaina THL:n koronakartan lukema oli sama kuin keskiviikkona eli 30.

Vaikka maakunnan tilanne on rauhoittunut, pitää alueellinen koronavirusepidemian tilannekuvatyöryhmä viikkoa liian lyhyenä tarkasteluaikana suositusten ja rajoitusten purkamiseen, varsinkin kun valtakunnallinen ja lähimaakuntien tilanne on samaan aikaan menossa huonompaan suuntaan.

– Pohjoiskarjalaiset ovat jaksaneet noudattaa suosituksia kiitettävästi ja se on suurin syy siihen, että tartuntamäärät on saatu alueella laskuun. Haluamme varmasti kaikki viettää talvilomat turvallisesti ilman koronaa ja siihen voimme jokainen yhdessä ja yksilöinä vaikuttaa, kannustaa työryhmän puheenjohtajana toimiva Sirpa Kaipiainen Siun sotesta.



Viikolla 4 Siun soten toiminta-alueella uusia tartuntoja todettiin 16, kun edellisviikolla tartuntoja varmistui 32. Tartuntojen alkuperä pystyttiin selvittämään noin 80 prosentissa viime viikon tapauksista. Valtaosa tartunnoista todettiin joko karanteenissa olleilla henkilöillä tai ne ovat yksittäisiä tapauksia, joihin ei liittynyt laajempia altistumisia.

Tartuntaketjut on saatu nopeasti hallintaan, eivätkä tartunnat ole päässeet leviämään tunnettujen ryppäiden ulkopuolelle. Ilomantsissa koronaviruksen brittimuunnoksen aiheuttama tartuntarypäs on rauhoittunut ja koululaisten karanteenit ovat päättyneet. Jatkotartuntoja ei todettu karanteenissa olleessa kouluryhmässä.

Koronavirustesteihin on hakeuduttu taas selvästi aiempaa enemmän, ja viime viikolla testejä otettiin yhteensä 2520.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY



Tilannekuvatyöryhmä otti myös Aluehallintoviraston pyynnöstä kantaa yleisötilaisuuksien rajoitusten jatkamiseen maaliskuussa. Työryhmä suosittaa Aluehallintovirastoa rajoittamaan maaliskuussakin yli 20 hengen yleisötilaisuuksien järjestämistä. Päätökset yleisötilaisuuksia koskevista rajoituksista tekee Itä-Suomen Aluehallintovirasto.