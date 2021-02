Etäveistokisa ja webinaari lumen parissa

Lumenveiston SM-kilpailu Ilomantsissa peruuntui koronan takia, mutta ILO!LUMI-tapahtuma ei luovuta.

Helmikuun 19. – 20. päivinä on lumenveiston etäkilpailu sekä videokuvaa verkkossa pienimuotoisemmasta veistosta.

Perjantaina on tarjolla webinaari, joka lähestyy lunta muun muassa yrittäjyyden, matkailun, talviharrastusten ja ilmaston näkökulmasta.



ILO!LUMI-kisajohtaja Timo Reko harmittelee, että tapahtumaa jouduttiin supistamaan, mutta tämänhetkisessä koronatilanteessa ja kokoontumisrajoituksissa se oli ainut vaihtoehto.

– Koska lumenveiston SM-kisa peruuntui, järjestämme kaikille avoimen lumenveiston etäkisan. Nythän on Suomessa joka puolella lunta, joten olosuhteet osallistua kilpailuun ovat erinomaiset, Reko totesi.





Lumi – riesa vai rikkaus -webinaari korostaa, että lumi, jää ja pakkanen haastavat välillä arkeamme, mutta ne tarjoavat myös aktiviteetteja, tekemistä, työtä ja toimintaa. Samalla muistutetaan, ettei lumi ole enää itsestäänselvyys.

Maaseudun Sivistysliiton projektikoordinaattori Tanja Airaksinen sanoo, että talvi on arvokas vuodenaikamme.

– Tällä helmikuisella webinaarilla haluamme nostaa esille sen, että lumi ja jää mahdollistavat monenlaista yrittäjyyttä ja elinkeinoa.

Ilomantsilainen yrittäjä Joonas Potkonen puhuu aiheesta "Yrittäjyyttä lumesta".



Webinaarin järjestävät yhteistyössä Maaseudun Sivistysliitto sekä Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset.

ILO!LUMI on valittu Pohjois-Karjalan maakunnan 300-vuotisjuhlavuoden tapahtumaksi. Juhlavuoden pääideana on tuoda esiin pohjoiskarjalaista hyvää ja hyveitä. Tapahtuman järjestää Maaseudun Sivistysliiton Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys.



Lumenveiston etäkilpailuun osallistutaan lähettämällä 19.–20.2. tehdystä lumiveistoksesta kuva ILO!LUMI-tapahtuman Facebookiin, Instagramiin tai sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Tarkemmat osallistumisohjeet löytyvät www.ilolumi.fi-verkkosivuilta.

Lumi-webinaariin pääsee mukaan ilmoittautumalla 17.2 mennessä osoitteessa: webropol.com/s/Lumiwebinaari

