Karhufestivaalin veistokilpailuihin ilmoittautuminen alkanut

Moottorisahan pärinää on jälleen luvassa Ilomantsissa, sillä elokuussa järjestettävän kahdeksannen Karhufestivaalin valmistelut ovat hyvässä vauhdissa.



Tänä vuonna festivaali järjestetään elokuun puolivälissä teemalla Karhu ja pentu. Kilpailu kutsuu veistäjät pohtimaan sukupolvien ketjuja ja siihen liittyviä iloja, vastuita ja haasteita. Mahdollisuudet ajatuksia herättäviin tulkintoihin, niin hellyttävistä ravisteleviin, ovatkin teeman myötä lähes rajattomat.





Karhuja on mahdollista veistää kahdessa eri sarjassa: kaksipäiväinen karhunveiston mestaruuskilpailu käydään perjantaista lauantaihin 13. – 14. elokuuta ja karhunveiston pikakilpailu sunnuntaina 15. elokuuta. Ilmoittautuminen kilpailuihin on nyt avattu, ja ilmoittautua voi huhtikuun 11. päivään saakka.



Ilmoittautumislomakkeet ja kilpailujen säännöt veistäjille löytyvät Karhufestivaalin nettisivuilta. Kilpailu on periaatteessa avoin kansainvälisillekin osallistujille, mutta koronatilanteen vuoksi järjestäjät arvioivat tapahtuman muodostuvan kotimaisten veistäjien mittelöksi.

Karhufestivaalin järjestäjinä toimivat Maaseudun Sivistysliitto alueellisine yhdistyksineen sekä Ilomantsin kunta. Veistokilpailujen lisäksi muuta oheistapahtumaa on runsaasti luvassa, kuten näytelmiä, musiikkia sekä museo- ja taidenäyttelyitä, joita järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.



Karhufestivaalin yhteydessä pääsee nauttimaan myös Vanhojen harrasteajoneuvojen tapahtumasta ja koronatilanteen salliessa, Vaara-Karjalan Leaderin järjestämästä Villiruokafestarista.

Karhufestivaali on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 2021 ohjelmistoa.

