Vuoden liikuttajat on valittu

Ilomantsin kunta valittiin vuoden 2020 liikunta- ja urheilukunnaksi. Vuoden 2020 ilomantsilaiset liikuttajat ovat Viljo Martiskainen ja Kalevi Nevala, jotka mahdollistavat talkootunneillaan Pötönjoen lenkkipolulla turvallisen liikkumisen.

Martiskainen on rakentanut joen yli menevän sillan ja Nevala pitää kolalla hautausmaalta Pötönjoen yli Kalevalantielle kulkevan lankkusillan lumettomana. Reitti on kymmenien eri-ikäisten käyttämä ja suosima metsäisen ympäristön vuoksi.



Valintaperusteissa sanotaan, että etenkin nyt, kun kaikki liikuntamuodot eivät ole liikkujien saavutettavissa, ulkona olevat lähiliikuntapaikat ovat entistä tärkeämpiä.

Entisenä kilpahiihtäjänä Martiskainen tietää, että liikunta on tärkeää ja hyödyllistä.

– Kyllä se liikunta pitää kunnossa. Jos ei liiku, äkkiä on raihnainen. Ja onhan siitä tuosta sillasta monille hyötyä. Hyvältä huomioiminen tuntuu, hän myönsi.





Liikuttajakunnan valinnassa huomioitiin se, että Ilomantsin kunta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on järjestänyt hyvät liikuntamahdollisuudet kuntalaisille korona-ajasta huolimatta.

– Kyllä tämä ilahduttaa, ja on osoitus siitä, että on onnistuttu liikuntapalvelujen tarjonnassa haasteellisena aikana. Vuonna 2020 ei ollut helpointa järjestää toimintoja, kun kaikki sulkeutui, pohti kunnanjohtaja Marjut Ahokas.

Koronarajoitukset sotkivat monet suunnitellut toiminnot ja tapahtumien järjestämiset. Arvoonsa nousivat hyvin huolletut ja ylläpidetyt ulkoliikuntapaikat, jotka kuntalaiset ja täällä vierailleet löysivätkin hyvin.



Marjut Ahokas ja liikuntasihteeri Eini Ikonen korostavat sitä, että huomionosoitus kuuluu kaikille toimijoille ja liikuntamahdollisuuksia tarjonneille.

– Meillä on luontaiset olosuhteet ulkona liikkumiseen ja niitä on nyt hyödynnetty. Paikallista yhteistyötä ja sen suurta merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Se on meillä huippua, Ikonen tähdensi.

– Saatu palkinto kuuluu koko yhteisölle, se ei ole pelkästään liikuntatoimen ansiota. Tässä on hyvä osoitus meidän yhteisöllisyydestä, jatkoi Ahokas.



Viime vuoden aikana Ilomantsissa henkilöstön lomautusten sijaan panostettiin ulkoliikuntapaikkojen ja retkeilyreittien hoitoon, omatoimiliikunnan ideointiin ja kehittämiseen sekä henkilöstön kouluttamiseen esimerkiksi virtuaaliohjausten pitämiseen.

