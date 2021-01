Yksi uusi koronatapaus

Koronaviruksen brittimuunnoksen aiheuttamassa Ilomantsin tartuntaketjussa on todettu yksi uusi tartunta. Kaikkiaan tartuntaketjuun liittyy 22 koronavirustartuntaa. Kaikilta tällä hetkellä karanteenissa olevilta on otettu koronavirusnäytteet eilisen ja toissapäivän aikana. Siun sotesta kerrotaan, että testit uusitaan vielä ennen karanteenien päättymistä.

THL:n koronakartalla Ilomantsin lukema oli torstaina 28.







Koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi tarkoitetut suositukset ja rajoitukset pidetään Pohjois-Karjalassa ennallaan. Alueellinen koronavirusepidemian tilannekuvatyöryhmän mukaan nykyisillä suosituksilla ja rajoituksilla maakunnan epidemiatilanne on pysynyt suhteellisen vakaana. Vaikka uusia tartuntoja todetaan edelleen päivittäin, on niille altistuneet henkilöt pystytty jäljittämään nopeasti ja tartuntaketjut katkaistua tehokkaasti.

Viimeisen kahden viikon aikana koko maakunnan uusista tartunnoista noin 44 prosenttia on todettu alle 30-vuotiailla ja maakunnassa on ollut Ilomantsin ohella muitakin kouluissa tapahtuneita altistumisia. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa ei ole alueellisilla suosituksilla suoraan rajoitettu, mutta virusmuunnosten leviämisen riski on tärkeää huomioida myös vapaa-ajalla.

– Eri harrastusryhmien sekoittumista ja esimerkiksi pelireissuja toiselle paikkakunnalle kannattaisi välttää. Matkustamis- ja kokoontumissuositukset koskevat kaikkia, muistuttaa tilannekuvatyöryhmän puheenjohtajana toimiva Sirpa Kaipiainen.

– Myös tartuntojen jäljittäminen vaikeutuu ja viivästyy alueiden välisen liikkumisen myötä. Tartuntojen jäljitystyö on kilpailua aikaa vastaan.