Aktiivihiilitehtaan käynnistys siirtyy maaliskuulle

Vapon aktiivihiilitehtaalla Ilomantsissa on tehty mekaanista koekäynnistystä, mutta ei vielä lämpökäynnistystä. Parhaillaan tehdään asennuksia ja testejä.

– Päälaite eli 30 metriä korkea aktivointiuuni on tarkoitus käynnistää maaliskuun puolivälissä. Maalis-huhtikuun vaihteessa ruvetaan uuniin syöttämään aktiivihiilen raaka-ainetta turvetta, kertoo liiketoimintajohtaja Jaakko Myllymäki Novactorista.





Siis vasta keväämmällä pullahtaa uunin uumenista ulos ensimmäiset koe-erät Ilomantsissa valmistettua aktiivihiiltä.

Turpeen muuttuminen uunissa aktiivihiileksi kestää useampia tunteja. Prosessi on jatkuva, koko ajan syötetään uutta turvetta ja toisesta päästä tulee aktiivihiiltä ulos.

– Päälaitteen käynnistystyö pitäisi olla vastaanotettu ja hyväksytty huhtikuun lopulla. Varsinainen tuotanto tehtaalla alkaa sen jälkeen, kertoo Myllymäki.



Tehtaan käynnistäminen on ollut jäljessä alkuperäisestä aikataulustaan noin 6 – 8 kuukautta. Viivästys johtui Belgiasta tulleen uunin toimitusvaikeuksista, jotka johtuvat Belgian ranskankielisen alueen vaikeasta koronatilanteesta.

Vapon aktiivihiilituotanto toimii nykyään nimellä Novactor.

