Lumia kärrätään keskustasta pois

Ilomantsin keskustassa liikkuvat traktorit peräkärryineen kuskaavat lunta pois teiden varsilta. Monina vuosina lumia on ajettu pois vasta helmi-maaliskuun vaihteessa.

– Parina viime viikkona lunta on tullut enemmän, kuin mitä sitä oli yhteensä sitä ennen. Nyt on lumia kärrättävä pois, kun penkat nousevat korkeiksi ja näkymä peittyy, totesi kuntatekniikan esimies Henri Mustonen.



Työssä ovat kunnan oma traktori ja yrittäjä Petri Volotinen kalustoineen. Lumen kauhomisesta kärryn kyytiin vastaa Esa Sissonen Kaivuu- ja kuljetus Kari Kuivalaisen kaivinkoneella.

Viime talvena lunta oli vähän.

– Lunta ei tarvinnut ajaa pois kuin joistakin risteysalueilta näkyvyyden parantamiseksi, kertoi Mustonen.

– Kyllä varmaan nyt ollaan kuukautta aiemmassa kuin mitä on muina vuosina ajettu, pohti Volotinen.





Lumia ajetaan Kauppatien varressa Kino Mantsin vieressä olevalle tontille sekä Asematiellä olevalle tyhjälle tontille. Lisäksi lumia ajetaan Kalevalantien päässä olevalle parkkialueelle.

– Aina mihin sattuu olemaan lyhin matka tai täyttymisen mukaan, sanoi Mustonen.



Alustavasti tarkoitus on tyhjentää Kalevalantien varren lumet ja lisäksi mahdollisesti muita risteys- ja näkemäalueita. Oletettavasti lumien ajamiset jatkuvat vielä ensi viikolle.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY