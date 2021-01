Maaliskuun ensimmäiselle viikonlopulle kaavailtu Pogostan hiihto on peruttu. Massahiihtotapahtuma on jouduttu aiemmin perumaan huonon lumitilanteen vuoksi kahdesti, mutta nyt syynä ei ole huono lumitilanne vaan koronapandemian tuomat rajoitukset.

Itä-Suomen aluehallintoviraston rajoituksissa on kielletty sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvat yli 20 henkilön kokoontumiset. Rajoitukset ovat voimassa 22. helmikuuta saakka.



Ilomantsin Urheilijoiden johtoryhmä totesi kokouksessan, että tapahtuman järjestämien ei ole nyt millään muotoa järkevää. Turhia riskejä ei haluta ottaa.

– Eihän tässä muuta vaihtoehtoa ole kuin peruuttaa tapahtuma. Ei tämä tilanne tästä ehdi millään muuttua niin, että tapahtuman pystyisi turvallisesti järjestämään, totesi puheenjohtaja Raija Tahvanainen kokouksen jälkeen.

Keskustelussa oli myös tulevien talvien lumitilanne, mitä se tulee mahdollisesti olemaan.

– Ulkoliikunta ja hiihto ovat nouseet nyt koronan aikana suosioon ja ne ovat todella hyviä terveyden ylläpitäjiä. Toivottavasti ensi vuonna olemme toisessa tilanteessa ja pääsemme järjestämään jälleen Pogostan hiihdon, pohti Tahvanainen.

Vuonna 2022 Pogostan hiihto on tarkoitus järjestää 5. maaliskuuta.

– Harmittavasti siinä on yhtä aikaa muun muassa Tervahiihto. Maakunnan alueella ei muita massahiihtotapahtumia kuitenkaan tuolloin ole, totesi Ilomantsin Urheilijoiden hiihtojaoston puheenjohtaja Raimo Hämäläinen.



Ensimmäisen kerran Pogostan hiihto peruttiin lumen vähyyden vuoksi 2014 ja toisen kerran viime keväänä.

– Viime keväänä tosin hiihto olisi jouduttu perumaan viime hetkellä koronan takia, Tahvanainen toteaa.

Viime vuodelta siirrettyjä osallistumisia tälle vuodelle oli noin 350. Uusia ilmoittautumisia ehti tulla kymmenkunta ennen kuin ilmoittautuminen suljettiin 22. tammikuuta.

– Ei nytkään lumitilanteen puolesta ole huippuolosuhteet, harjupaikoilla lunta on aika vähän. Mutta kohtuullisen hyvä tilanne olisi kuitenkin ollut, pohti Hämäläinen.