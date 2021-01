Riskiryhmien koronarokotusten käynnistäminen riippuu rokotteiden saatavuudesta

Siun soten alueella on keskiviikkoaamuun 27. tammikuuta mennessä annettu yhteensä 5 982 koronavirusrokotetta, joista ensimmäisiä rokotusannoksia on 5 523 ja toisia rokoteannoksia 459 kappaletta. Tähän mennessä ensimmäinen rokoteannos on annettu kaikille koronapotilaiden ja koronanäytteiden kanssa työskenteleville sote-ammattilaisille ja infektiovastaanottojen henkilöstölle. Näiden ryhmien osalta käynnissä on jo kakkosrokotteen rokotuskierros.

Tämän viikon aikana ykkösrokotukset saadaan päätökseen myös ikäihmisten asumispalveluyksiköissä. Hoivakotien kakkosrokotteen kierros käynnistyy viikolla 6. Käytössä olevaa BioNTechin ja Pfizerin rokotetta annetaan kaksi annosta noin kolmen viikon välein.



Siun soten alueella koronavirusrokotukset ovat edenneet sitä mukaa kuin rokotuksia on maakuntaan saapunut. Vaikeudet rokotteiden saatavuudessa vaikuttavat myös Siun soten rokotustahtiin.

– Rokotteiden alkuperäiset toimitusmäärät eivät ole toteutuneet, vaan rokotteita on saatu selvästi vähemmän, kuten koko Suomessa. Tämä vaikuttaa erityisesti massarokotusten aloitukseen, joka siirtyy myöhemmäksi. Tarkkaa aikataulua ei vielä tiedetä, koska Suomeen tulevien rokotteiden määriä ei vielä tarkkaan tiedetä, ylilääkäri Jukka Heikkinen kertoo.

Seuraavaksi Siun soten alueella käynnistyvät ikänsä puolesta riskiryhmään kuuluvien rokotukset. Ensimmäisenä rokotusvuoroon tulevat 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. Tähän rokotusryhmään kuuluu noin 8 000 ihmistä, mikä on noin 5,5 prosenttia kaikista yli 15-vuotiaista pohjoiskarjalaisista. Rokotusten käynnistämisen aikataulu riippuu rokotteiden saatavuudesta.

- Tämänhetkisen arvion mukaan yli 80-vuotiaiden rokotukset päästään aloittamaan helmikuussa. Tämä kuitenkin edellyttää, että rokotuksia tulee lähiviikkoina suunnitelmien mukaisesti, Heikkinen arvioi.

Riskiryhmien rokotusten käynnistymisestä tiedotetaan tekstiviestillä.

Koko väestön rokotusten alkamisaikaa on vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa, koska aikataulu riippuu täysin rokotteiden saatavuudesta. Siun sotella on kuitenkin valmius käynnistää rokotukset heti, kun rokotteita saadaan väestörokotuksia varten.

Väestön rokotukset eli yli 16-vuotiaiden rokotukset järjestetään terveysasemien yhteydessä pois lukien Joensuun kantakaupungin alue, missä rokotukset järjestetään erillisessä rokotuspisteessä. Rokotusten ajankohdat ja tarkemmat paikat sekä ajanvarauskäytännöt tiedotetaan siinä vaiheessa, kun rokotukset päästää aloittamaan.