Kansalaisopiston kevään liikuntakurssit peruttiin

Ilomantsin kunnassa monet toiminnot ovat koronapandemian kiihtymisvaiheen vuoksi pysähtyneet ja tiistaina tiedotettiin uudeksi yleisten toimintojen takarajaksi tiistai 9. helmikuuta. Siihen saakka ovat liikunta- ja uimahalli, koulujen liikuntasalit ja nuorisotila suljettuina, samaan aikarajaan saakka on myös lasten ja nuorten harrastustoiminta keskeytetty.

Kunta kehottaa myös muita ilomantsilaisia toimijoita ottamaan tämän huomioon ja toimimaan samoin.

Kirjastossa on käytössä pika-asiointi, eli kirjastosta voi noutaa ennakkoon varattuja aineistoja ja myös palauttaa niitä.

Kansalaisopiston käynnistymistä on kaavailtu helmikuun 10. päivälle, mutta esimerkiksi liikunta- ja tanssiryhmien kevätkausi on jo peruttu kokonaan. Etä-, yksilö ja pienryhmäopetus jatkuvat ennallaan.

Muut Ilomantsin kuntapalvelut järjestetään normaalisti, mutta annetut hygieniaohjeet vakavasti ottaen ja niitä noudattaen.

