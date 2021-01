Koronatilanne rauhoittumassa - keskiviikolle ei uusia tartuntoja

Ilomantsin koronatilanne näyttäisi rauhoittuvan tammikuun toisella viikolla ilmenneen ryppään jälkeen. THL:n koronakartalla Ilomantsin tapausmäärä on viime päivinä noussut noin tapauksen päivässä, ja keskiviikon lukema oli sama kuin tiistaina, 27 tapausta.

Tapauksia voi kuitenkin tulla lisä, sillä Siun sote on järjestänyt koronavirustestit kaikille Ilomantsin tartuntaryppäässä viimeisen 14 vuorokauden aikana altistuneille.

Tartunnan alkuperä on selvitetty ja se on muualla Suomessa.



Ilomantsin tautiryppäässä on ollut kyse koronaviruksen brittimuunnoksesta. Siun soten infektioylilääkäri Jennifer Sieberns ei pidä yllätyksenä, että muuntunut virus löysi tiensä Ilomantsiin.

– Korona on opettanut, että virusten leviäminen ei ole kiinni paikkakunnasta. Ne liikkuvat ihmisten mukana ja kun muuntunutta virusta löytyy nyt yhä enemmän muualta Suomesta ja sitä tutkitaan enemmän, niin sitä voi löytyä mistä tahansa.

Sieberns korostaa, että Ilomantsin tapauksessa viruksen jäljille on päästy hyvin, ketjut on selvitetty ja sen lähtöpaikka tiedetään.

Sekä Sieberns että Ilomantsin kunnanjohtaja Marjut Ahokas korostavat suojautumista ja ennaltaehkäisyä.

– Nyt on erittäin tärkeää noudattaa ohjeita käsihygieniasta ja kasvomaskien käytöstä julkisella paikalla sekä noudattaa ehdottomasti kahden metrin turvavälejä kassajonoissa ja kaikkialla, missä jonoja voi syntyä, Sieberns korostaa.

Ahokas kertoo, että kuntalaisilta saatu palaute on kahdenlaista.

– Osa on peloissaan ja huolissaan, osa edelleen välinpitämättömiä. Me selviämme tästäkin tilanteesta, kun jokainen pitää huolen omasta suojautumisestaan.

Ahokas toivoo kuntalaisilta myös sietokykyä ja jaksamista.

– Koronalta suojautumiseksi annetut ohjeet eivät ole mitään leikkiohjeita, niitä on noudatettava ja siksi toivon, että ihmiset jaksaisivat sinnitellä ja olla vastuullisia.