Penkkikahvila virtuaalisesti

Vaikka väki maaseudulla vähenee, eivät pidot välttämättä pahene. Yhteiset pohdinnat siitä, mitä hyvinvointi ja hyvä elämä ylipäänsä ovat, voivat synnyttää uudenlaisia avauksia ja kehittämisen polkuja maaseutujen tulevaisuuteen.



Tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi nouseekin kuntalaisten osallisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa omaa elämää ja elinympäristöä koskeviin asioihin. Kaikkia tarvitaan, kun tulevaisuutta tehdään.



KestäväMaaseutu -hanke ja Ilomantsin kunta järjestävät yhdessä teams-alustalla Virtuaalipenkkikahvilan helmikuun 3. päivä. Tapahtuman tavoitteena on lisätä viranhaltijoiden, poliittisten päättäjien sekä kuntalaisten välistä vuoropuhelua.

– Penkkikahvilassa kuntalaisia kuullaan ja heidät otetaan mukaan omaa kuntaansa koskeviin asioihin ja kehittämistyöhön. Mukana on aina kunnan viranhaltijoilta ja päättäjiä, todetaan MSL:n Facebook -sivulla, jonka kautta teamslinkki Facebook -tapahtumaan löytyy.





Ilomantsin Penkkikahvila liittyy KestäväMaaseutu -hankkeen toimintaan ja tutkimukseen, jossa selvitetään, mitä on hyvä elämä maaseudulla nyt ja tulevaisuudessa.



Ilomantsin Penkkikahvilassa ovat juttelemassa kunnanjohtaja Marjut Ahokas ja sivistysjohtaja Päivi Nenonen.

Linkki Penkkikahvilaan löytyy msl:n osallisuus Facebook -sivustolta.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY