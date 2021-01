Uusi luokka karanteeniin Ilomantsissa

Perjantai-iltana Ilomantsissa varmistunut uusi koronatapaus on johtanut yhden uuden koululuokan karanteeniin. Tartunta liittyy Ilomantsin aiempaan tartuntaketjuun, joka on ollut jo rauhoittumassa. Altistuneet on tarkoitus tavoittaa lauantain aikana.

Lisäksi eilen on varmistunut uusia koronavirustapauksia Joensuun yhteiskoulun lukiossa sekä Jukolan päiväkodissa Joensuussa. Koulut ja päiväkodit tiedottavat asiakkaitaan Wilma- ja Daisy-viesteillä asiasta.

Kaikkiaan Siun soten alueella on tällä hetkellä reilu parisataa henkilöä karanteenissa koronavirukselle altistumisen takia. Määrä tulee Siun soten mukaan kasvamaan nyt todettujen tapausten myötä.





Osalle altistuneista voi riittää karanteenin sijaan oireseurantaan ohjaaminen, jos kasvomaskia on käytetty asianmukaisesti kaikissa tilanteissa eikä lähikontaktia tartunnan saaneeseen ole ollut.

Kouluissa todetut tartunnat muistuttavat kasvomaskin käytön merkityksestä. Asianmukaisella maskin käytöllä voi pienentää tartunnan saamisen ja levittämisen riskiä, vaikka oleskeltaisiin samoissa luokkatiloissa tai koulukyydeissä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille.





Lapsilla ja nuorilla koronavirustaudin oireet voivat olla hyvin lieviä, mutta koulu-, päiväkoti- ja harrastuskontaktien vuoksi tartunnoista seuraa usein hyvin laajoja altistumisia. Siun sotesta korostetaan, että jotta tartuntaketjut saadaan nopeasti katkaistua ja estetään tartuntojen leviäminen laajasti väestöön, on tärkeää hakeutua koronavirustestiin mahdollisimman pian oireiden alettua.

Koronavirustestiin pääsee Siun soten alueella nopeasti ja tulokset tulevat 1–2 vuorokaudessa. Testiin voi hakeutua suoraan netissä koronaviruksen Omaolo-oirearvion kautta tai ottamalla puhelimitse yhteyttä terveysasemalle tai Päivystysapuun 116117.

