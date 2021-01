Koronaluku hivuttautuu ylöspäin

THL:n koronkartalla on Ilomantsin koronaluku hitaassa kasvussa, sillä uusia tartuntoja on sille kirjattu nyt taas yksi lisää. Luku oli lauantaina 25, ja sen johdosta Ilomantsin ilmaantuvuusluku on nyt maakunnan korkein, 504.

Siun soten tiedotti perjantaina, että Ilomantsin lisäksi myös Joensuussa, Kontiolahdella ja Liperissä koronatapausten määrä on kasvanut, ja Joensuussa on jo laitettu uusia koulu- ja päiväkotiryhmiä henkilökuntineen karanteeniin koronavirukselle altistumisen takia. Ilomantsista ei uusista altistumiskaranteeneista ole virallisesti tiedotettu, mutta muutamilta vanhemmilta saadun tiedon mukaan niitä olisi tulossa.

Siun soten toiminta-alueella on tämän viikon aikana varmistunut kaikkiaan yhteensä 23 uutta koronavirustartuntaa. Suurin osa tartunnoista liittyy jo tiedossa olleisiin tartuntaketjuihin, ja moni tartunnan saaneista on ollut karanteenissa sairastuessaan. Laajempia altistumisia on tapahtunut myös muun muassa harrastusryhmissä.

