Torstain tilastoon uusi koronatapaus

Vaikka Ilomantsin koronatilanne on rauhoittunut, on THL:n koronakartalle tilastoitu Ilomantsin kohdalle yksi uusi tapaus. Torstaina kartalla oli 24 tapausta.

Ilomantsin ilmaantuvuusluku on nyt samaa luokkaa kuin Lieksan: 100 000 asukasta kohden laskettu luku on nyt Ilomantsissa 494 ja Lieksassa 496. Lieksassa ei tämän vuoden puolella ole kuitenkaan tullut uusia koronatapauksia, luku 54 on viime vuoden lopulta.

Joensuussakin koronatapausten määrä on noussut, eiliseen verrattuna tapauksia oli torstaina kartalla seitsemän lisää, eli positiivisten testien määrä on nyt 258 ja ilmaantuvuusluku 336. Myös Kontiolahdessa oli yksi tapaus enemmän eli sen kokonaisluku on nyt 19. Kontiolahden ilmaantuvuusluku on kuitenkin vain 128.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY



Muissa maakunnan kunnissa koronatilanne on pysynyt ennallaan. Rääkkylästä ja Polvijärveltä tapauksia ei tilastossa ole, tilastoon kirjataan vain kunnat, joissa tapauksia enemmän kuin viisi.