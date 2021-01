Lumenveiston SM-kilpailu peruuntuu

Helmikuun puolen välin jälkeen Ilomantsin Mekrijärvellä toteutettavaksi suunniteltu lumenveiston SM-kilpailu on peruttu Itä-Suomen aluehallintoviraston asettamien kokoontumisrajoitusten jatkumisen vuoksi.



Aluehallintovirasto kieltää kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

– Tämän takia 2 – 3 hengen joukkuesarjojen sekä soolosarjan SM-kilpailun toteuttaminen yhdistettynä järjestäjien paikalla oloon Ilomantsissa käy mahdottomaksi, toteaa Timo Reko Maaseudun Sivistysliitosta.





ILO!LUMI-tapahtuman järjestäjänä toimii Maaseudun Sivistysliiton Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys yhdessä Suomen Ladun kanssa.

– Nyt käynnistetään ILO!LUMI-tapahtuman varasuunnitelman toteuttamine. Perjantaina helmikuun 19. päivä pidetään lunta ja jäätä käsittelevä webinaari, jota voi seurata etänä – kiinnostavia puhujia on luvassa, Reko vinkkaa.

Tarkoitus on järjestää myös lumenveistossa epävirallinen, kaikille avoin etäkilpailu 19. – 21. helmikuuta.

Näistä tapahtumista tiedotetaan tarkemmin helmikuun alkupäivinä muun muassa ilolumi.fi -verkkosivuilla.

